Avrupa'nın güvenli kripto borsasında Türk yatırımcıların "özel kullanıcı" olması 4 kat kolaylaştı

WhiteBIT TR’nin yenilenen VIP programı, 10 seviye yerine 8 seviye içeriyor. VIP Seviye 1’e ulaşmak için ise aylık yalnızca 26.500 USDT spot işlem hacmi yeterli oluyor. VIP Seviye 1 için küresel borsada uygulanan eşiğin 100.000 USDT olduğu düşünüldüğünde, WhiteBIT TR’de VIP statüsüne ulaşmak, neredeyse dört kat daha kolay hâle geliyor. Ayrıca işlem hacmi eşiğindeki değişim, yalnızca VIP Seviye 1’i kapsamıyor. WhiteBIT TR internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem aktivitesine göre belirlenen ve her seviye için iyileşen piyasa yapıcı ve piyasa alıcı (maket - taker) komisyon oranları sunan programda yer alan 8 seviye için eşiklerin aşağı çekildiği görülüyor. VIP Seviye 8’e ulaşan kullanıcılar, -%0,0010’a kadar düşen negatif piyasa yapıcı komisyon oranlarından yararlanma fırsatı buluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “VIP programları yüksek kripto işlem hacmi yapan kullanıcıları teşvik etmek için cazip komisyon oranları sunmayı amaçlıyor. Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ve cazip komisyonlardan yararlanmayı yaklaşık 4 kat kolaylaştıran bu program, WhiteBIT TR’nin ülkemizdeki kripto topluluğuna duyulan bağlılığını kanıtlıyor” dedi.

Güvenliği bağımsız platformlar tarafından kanıtlandı

Avrupa merkezli WhiteBIT, siber güvenlik sıralama ve sertifikasyon platformu CER.live tarafından yapılan 2025 değerlendirmesinde tüm güvenlik kriterlerinden tam not almıştı. Sızma testi gibi ileri siber güvenlik teknikleriyle yapılan testler sonucunda siber güvenlikte yüksek standartları karşılayan platformlar arasında ilk sıralarda konumlandığını kanıtlayan WhiteBIT; veri güvenliği, müşteri varlıklarının korunması ve potansiyel saldırılara dayanıklılık gibi kriterlerde AAA derecelendirmesi almayı başarmıştı.

WhiteBIT TR’nin güvenliği ve dayanıklılığı bağımsız kuruluşlarca kanıtlanan WhiteBIT’in teknoloji ve güvenlik altyapısını kullandığını vurgulayan Emre Yetişkin, “7 gün 24 saat Türkçe müşteri desteği ve güncellenen VIP programımız kapsamında özel hizmetlerle kullanıcı odaklı bir yaklaşımı benimseyen WhiteBIT TR, ayrıcalıklı ve değerli hissettirmeyi önceliklendiriyor. Türkiye'ye bağlılığını Trabzonspor sponsorluğuyla daha ilk günden ortaya koyan WhiteBIT Türkiye olarak, Türk kullanıcılara özel VIP programımızla bu bağlılığı yeni bir seviyeye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumsal kullanıcılar için kriptoyu "servis olarak" sunuyor

WhiteBIT TR’nin kurumsal ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de kripto para adaptasyonunun çözüm ortaklarından biri olduğuna da dikkat çeken Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sunduğumuz esnek, REST ve WebSocket uyumlu API, yüksek frekanslı ve algoritmik işlemler için gereken altyapısı sağlayarak WhiteBIT Türkiye'yi ülkemizde bir Hizmet olarak Kripto (Crypto-as-a-Service | CaaS) sağlayıcısı konumuna taşıyor. Bu çözümü seçen işletmeler, kendi platformlarına kripto cüzdanları, kripto alım satımı ve dijital varlık transferi gibi araçları entegre edebiliyor. Tezgah üstü işlemler için OTC masası, yüksek frekanslı ticaret ve arbitraj için kolokasyon, kripto ticareti yapan takımlar için alt hesaplar ve sürekli likidite sağlayan profesyonel yatırımcılar için piyasa yapıcı programı gibi kurumsal çözümler sunan WhiteBIT TR, ilk kurumsal işbirliklerinden birini de Türkiye'nin ilk neobank'i Misyon Bank ile 2025'in başında yaptı. WhiteBIT TR, Misyon Bank'ın platformuna likidite sağlıyor. Bireysel kullanıcılara cazip komisyon oranlarıyla 60'tan fazla TRY işlem çiftinde alım satım olanağı sunan WhiteBIT TR, B2B çözümleriyle ekosistemin geliştiricileri arasındaki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.”