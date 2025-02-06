Bankacılık devinden Bitcoin tahmini, tarih verdiler: 500 bin dolara çıkabilir

Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin’in yıllar içinde ulaşacağı seviyeye ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınladı.

Bankaya göre Bitcoin gelecek iki ay içinde 130 bin dolar ulaşabililir.

Standard Chartered, Bitcoin’in 2025’te 200 bin dolara, 2006’da 300 bin dolara, 2007’de ise 400 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Dev bankanın 2028 için 500 bin dolar tahmininde bulunurken, Bitcoin’in aynı yıl stabil bir seviyeye gelmesini bekliyor.

Standart Chartered’ın tahminine göre; Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi sona ermeden 500 bin dolara ulaşacak.

Bitcoin neden yükselecek?

Banka, Bitcoin’in yükselişini destekleyen önemli unusurlardan birinin ABD’de Ocak 2024’te onaylanan Bircoin spot borsa yatırım fonları (ETF).

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Direktörü Geoff Kendrick’e göre, ABD’de düzenleyici ortamın daha olumlu hale gelmesi kritik bir faktör.

Kendrick, Bitcoin'in altın ile birlikte optimize edilmiş portföylerde daha fazla yer bulabileceğini vurguluyor.

Bitcoin ne kadar? (6 Şubat 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçilmesi kasım ayından bu yana Bitcoin yüzde 43 değer kazandı.

Geçen ay 109 bin 500 dolara çıkarak yeni zirvesine ulaşan Bitcoin, ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ‘ticaret savaşları’ nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Bitcoin saat 09.00 itibarıyla 97 bin 800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.