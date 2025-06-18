BBVA’dan varlıklı müşterilere bitcoin tavsiyesi

BBVA İsviçre’nin dijital çözümler birimi başkanı Philippe Meyer, özel bankacılık müşterilerine portföylerinin yüzde 3 ila 7’sini kripto paralara ayırmalarını önerdiklerini açıkladı.

Londra’da düzenlenen DigiAssets konferansında konuşan Meyer, özel bankacılık müşterilerine yönelik bu stratejinin, yatırımcıların risk profiline göre belirlendiğini belirtti. Meyer, “Geçen yıl Eylül ayından bu yana özel müşterilerimize Bitcoin konusunda danışmanlık sunuyoruz. Daha yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için portföylerde kriptoya yüzde 7’ye kadar yer verilmesini öneriyoruz” dedi.