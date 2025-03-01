Beyaz Saray’da kripto zirvesi! Trump sektör liderleriyle buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart 2025 Cuma günü Beyaz Saray'da ilk kez bir kripto zirvesine ev sahipliği yapacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, zirvede kripto para sektörünün önde gelen kurucuları, CEO'ları ve yatırımcılarının yanı sıra Başkan'ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu üyeleri de yer alacak.

Etkinlik, kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Beyaz Saray yetkilileri, zirvede dijital varlıkların geleceği, düzenleyici çerçeveler ve sektörün büyümesini teşvik edecek politikaların ele alınacağını belirtti.

Zirveye, Trump'ın ekonomi politikalarında danışmanlık yapan Crypto Czar David Sachs başkanlık edecek. Açıklamada, yönetimin net bir düzenleyici çerçeve sağlamaya, sektörde yeniliği desteklemeye ve ekonomik özgürlüğü korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

Trump yönetiminin kripto paralara olan ilgisi, seçim kampanyası döneminde de dikkat çekmişti. Başkanın bu alanda daha net bir duruş sergilemesi, sektörde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar, zirvenin piyasalara yön verme potansiyeli taşıdığını ve yatırımcıların beklentilerini şekillendirebileceğini ifade ediyor.