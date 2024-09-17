Binance CEO'su Teng açıkladı: Kripto piyasaları Fed'in faiz indirimlerinden nasıl etkilenecek?

Binance CEO’su Richard Teng, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimlerinin kripto para piyasalarına olacak etkilerini değerlendirdi.

Dijital varlık piyasalarının geleceğine dair iyimser bir tablo çizen Teng, faiz oranlarındaki düşüşün kripto varlık birimlerinin değerinde önemli artışlara yol açabileceğini vurguladı.

Teng, "Beklenen faiz indirimlerinin dijital varlık fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olacağını öngörüyoruz. Düşük faiz oranları, finansal sisteme likidite sağlar ve bu da kripto gibi yüksek getirili, riskli varlıklara olan talebi artırır. Örneğin, Şubat 2020 ile Şubat 2022 arasında, faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu dönemde Bitcoin yüzde 375 arttı" dedi.

Faiz oranlarındaki düşüşlerin sadece fiyat artışlarına değil, yatırımcı davranışlarında da önemli değişikliklere neden olabileceğini belirten Teng, "Daha düşük faiz oranları enflasyon endişelerini körükleyebilir ve bazı yatırımcıları satın alma güçlerini korumak için kripto varlık birimlerine yönlendirebilir. Ayrıca, doların zayıflamasıyla daha fazla yatırımcı dijital varlıkları alternatif bir değer saklama aracı olarak değerlendirebilir" şeklinde konuştu.

Binance CEO’su, faiz indirimlerinin dijital varlıklar üzerindeki etkisini değerlendirirken, Bitcoin’in yarılanma olaylarının tarihsel olarak fiyat artışlarına yol açtığını ve spot ETF'lerin piyasaya sürülmesinin kriptoya geçişi kolaylaştırabileceğini belirtti. Teng, Eylül ayının genellikle kripto için zayıf bir dönem olduğunu, ancak Ekim'den itibaren toparlanmanın mümkün olduğunu da ekledi.

ABD Merkez Bankası’nın politika değişikliklerinin kripto piyasaları üzerindeki kesin etkisini tahmin etmenin zor olduğunu kabul eden Teng, "Daha düşük borçlanma maliyetleri ve artan likidite, dijital varlıklar için umut verici bir ortam sunuyor. Tarihsel eğilimler ve kriptoya özgü faktörler, bu politika değişikliklerinin büyümeyi tetikleyebileceği beklentisini güçlendiriyor," dedi.