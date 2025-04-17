Binance, Kripto düzenlemeleri için hükümetlere danışmanlık yapıyor

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, birkaç ülkeye dijital varlık düzenlemeleri oluşturma ve ulusal bitcoin rezervleri kurma konularında danışmanlık vermeye başladı. Binance CEO’su Richard Teng, Financial Times’a verdiği röportajda, ABD’nin dijital varlıklara yönelik daha kripto dostu yaklaşımının diğer ülkeler üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Teng, “Diğer birçok yargı bölgesiyle karşılaştırıldığında, ABD bu cephede çok ileride” diyerek ülkenin dijital varlıklar konusunda geliştirdiği regülasyon çerçevesi ve ulusal rezerv stratejilerinin örnek teşkil ettiğini vurguladı. Teng ayrıca Binance'a, “kriptoyu yönetmek için düzenleyici çerçevelerini formüle etmelerine yardımcı olmak” üzere birçok ülkenin başvurduğunu söyledi.

Binance'in bu yeni stratejik hamlesi, şirketin geçmişte karşılaştığı büyük regülasyon sorunları yaşamıştı. Bu süreçte yaşanan gelişmelerde kara para aklama ve yaptırımları ihlal etme suçlamalarını kabul etmiş, 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi taahhüt etmişti. Bu süreçte eski kurucu CEO Changpeng Zhao istifa etmiş ve yerine Richard Teng gelmişti.

Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao’nun güncel olarak Pakistan ve Kırgızistan'a kripto regülasyonları ve blockchain teknolojilerinin kullanımı konusunda danışmanlık veriyor.