Binance, kriptoda 'şimdiye kadarki en büyük yatırımı' güvence altına aldı: Tam 2 milyar dolar

Firmalar ortak bir basın açıklamasında, azınlık hissesinin stabilcoinlerle ödeneceğini ve bunun kripto para birimine ödenen "şimdiye kadarki en büyük yatırım" olduğunu söyledi.

Abu Dhabi, geçen yıl yapay zeka teknolojisine odaklanarak MGX yatırım şirketini kurdu. Eylül ayında MGX, 30 milyar dolardan fazla bir yapay zeka fonu başlatmak için BlackRock ve Microsoft gibi şirketlerle ortaklık kurdu, ancak henüz kripto para birimi endüstrisine ve blok zinciri sektörlerine yatırım yapmamıştı.

MGX Genel Müdürü ve CEO'su Ahmed Yahia yaptığı açıklamada, "MGX'in Binance'e yaptığı yatırım, blok zincirinin dijital finans için dönüştürücü potansiyelini ilerletme taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi.

Basın açıklamasında, "MGX, önde gelen endüstri oyuncusuyla ortaklık kurarak yapay zeka, blok zinciri teknolojisi ve finansın kesiştiği noktada inovasyonu mümkün kılmayı amaçlıyor" denildi.