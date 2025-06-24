Binance TR’den kripto yatırımcısına 100 milyon TL’lik yaz kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran-7 Eylül arasında düzenlenecek kampanya kapsamında farklı seviyelerden yatırımcılara yönelik üç büyük etkinlik gerçekleştirilecek.

İlk etkinlik 18 Haziran-13 Temmuz arasında yapılacak. Bu dönemde 850 bin USDT değerinde ödül havuzu sunulacak. "Hacim Şampiyonları" kategorisinde Al-Sat ve Kolay Al-Sat işlemlerinde en yüksek hacme ulaşan ilk 20 kullanıcı, 50 bin USDT'lik ödül havuzundan pay alacak. İlk 20 dışında kalan kullanıcılar ise "Topluluğun Gücü" kategorisi kapsamında işlem hacmine göre ödül kazanabilecek.

"Geleceğin Yatırımcıları" adı verilen kategoride, Binance TR'ye yeni katılan veya platformda ilk kez işlem yapan kullanıcılar, kimlik doğrulamasını tamamlayıp belirli işlem hacmine ulaştıktan sonra 30 USDT'ye kadar ödül elde edebilecek. Bu kategori için ayrılan ödül havuzu 750 bin USDT olarak belirlenirken, ödüller "ilk gelen alır" esasına göre dağıtılacak.

İkinci etkinlik 16 Temmuz-10 Ağustos, üçüncü etkinlik ise 13 Ağustos-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemlerde sırasıyla 850 bin ve 890 bin USDT'lik ödül havuzları kullanıcıların olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların Binance TR hesaplarına giriş yaparak etkinlik sayfasından kayıt olmaları gerekiyor. Ödüller yalnızca bireysel hesaplara tanımlanacak ve işlem hacmi yalnızca USDT ve Türk lirası çiftleri üzerinden hesaplanacak. Kampanya süresince görevleri tamamlayan kullanıcıların ödülleri, kampanya sona erdikten sonraki 30 iş günü içerisinde USDT veya USDC kuponları olarak hesaplarına tanımlanacak.