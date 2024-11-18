Binance Türkiye, ödenmiş sermayesini 400 milyon TL'ye yükseltti

2023 yılında CoinMarketCap sıralamasında 50. sırada yer alan Binance Türkiye, bu yıl itibarıyla 14. sıraya yükselerek dünya çapında en yüksek puana sahip yerel borsa oldu. Bu başarı, Binance Türkiye’nin Türkiye pazarındaki lider konumunu korurken küresel kripto piyasasında da etkili bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez yaptığı açıklamada, “Türkiye, kripto ekosisteminde hızla büyüyen önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti bizim için en büyük öncelik. Sermaye artışımız da bu kararlılığımızın bir yansımasıdır,” dedi ve ekledi: “2024'te yayımlanan düzenlemelere uyum hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışırken, Türkiye’deki kullanıcılarımıza güvenli ve erişilebilir bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.”

Kullanıcı işlemlerini kolaylaştırıyor

Binance Türkiye, Türkiye’deki kripto kullanıcılarına 200’ün üstünde farklı Türk Lirası işlem çiftiyle piyasadaki en geniş Türk Lirası işlem çifti seçeneklerini sunarak kullanıcı işlemlerini kolaylaştırıyor. 7 farklı banka ile işbirliği yaparak 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme imkanı sağlayan platform, aynı zamanda 2023 yılında aldığı ISO 27001 ve ISO 27701 sertifikalarıyla kullanıcılarına daha güvenli bir deneyim sunuyor.

Binance Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu sermaye artışı, teknoloji ve güvenlik yatırımlarını daha da güçlendirmeyi hedefleyerek Türkiye’deki kripto ekosistemini destekleme ve yasalara tam uyumlu bir hizmet sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.