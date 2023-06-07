Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması istendi

SEC, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulmasını istedi.

Açıklanan dava dosyasına göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2,2 milyar doların büyük bir risk altında olduğunu duyurarak, Binance'in ABD'deki varlıklarını dondurmak için mahkemeden geçici yasaklama emri istedi.

SEC'in talep ettiği diğer ihtiyati tedbirler arasında, doğrulanmış bir muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi konular da yer aldı.

Komisyon, dün yaptığı açıklamada, çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle Binance'e ve ve kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamada bulunduğunu bildirmişti.