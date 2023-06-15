Bitci Borsa, yeni ödeme aracı Bitci Pay’i duyurdu

2023’te yenilenen yapısıyla ekosistemdeki paydaşlara yönelik önemli adımlar atan Bitci, şimdi de ödeme aracı Bitci Pay’i kullanıma sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin kripto para borsası olma hedefiyle yola çıkan küresel ölçekte genişleme hedefini sürdüren Bitci, yeni ödeme aracı Bitci Pay’i kullanıma sunarak, piyasalardaki kullanıcılara Visa Card entegrasyonuyla daha iyi bir ödeme deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen ödeme araçları Apple Pay ve Google Pay’e entegre olarak çalışan Bitci Pay, Bitci’nin gelecek projeksiyonunda önemli bir yer tutuyor.

Bitci Pay kullanıcıları, küresel ölçekte alternatif ödeme fırsatlarından faydalanmak adına Bitci Pay kart kullanılabiliyor. Bununla birlikte, Türkiye’de de bir ödeme aracı olarak Bitci Pay hizmete giriyor. Bu adım, Bitci’nin üç yıllık büyüme planı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bitci Pay ödeme aracına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitci Borsa olarak, yaptığımız büyüme planlamaları çerçevesinde yeni aksiyonlar aldığımız ciddi bir atılım süreci içerisindeyiz. Uzman ekibimizin sahip olduğu bilgi birikimi ışığında bu süreci olumlu biçimde sürdürmek adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, Bitci Pay hamlesi hem Bitci Borsa hem de ekosistemdeki kullanıcılara gelişmiş ödeme deneyimi sunma yolunda kritik bir adım. Bitci Pay’in Türkiye’de ve dünya genelindeki kullanıcılar için önemli bir ödeme alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Gelecekte, çizdiğimiz stratejiler ışığında bu hamlelerimiz besleyecek farklı aksiyonlar alacağımızı da belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.