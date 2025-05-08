Bitcoin 100 bin doları aştı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Bitcoin, gün içerisinde 95.959 ile 101.879 dolar arasında dalgalanarak 101.082 dolardan işlem gördü. Ethereum ise 1.792 ile 2.075 dolar aralığında hareket ederek 2.057,57 dolara yükseldi.

Bu yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi “kripto başkenti” yapma ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve büyük yatırım şirketlerinin Bitcoin’e olan ilgisi, kurumsal yatırım talebini artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

Makroekonomik tarafta ise, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutması ve doların değer kaybı, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine neden oldu. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum’a olan talebi artırarak fiyatların rekor seviyelere çıkmasına katkı sağladı.