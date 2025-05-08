Bitcoin 100 bin doları aştı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü
Kripto para piyasalarında 8 Mayıs 2025 itibarıyla önemli bir gelişme yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 100.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum (ETH) ise 2.000 doların üzerinde işlem görerek dikkatleri üzerine çekti.
Bitcoin, gün içerisinde 95.959 ile 101.879 dolar arasında dalgalanarak 101.082 dolardan işlem gördü. Ethereum ise 1.792 ile 2.075 dolar aralığında hareket ederek 2.057,57 dolara yükseldi.
Bu yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi “kripto başkenti” yapma ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve büyük yatırım şirketlerinin Bitcoin’e olan ilgisi, kurumsal yatırım talebini artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladı.
Makroekonomik tarafta ise, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutması ve doların değer kaybı, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine neden oldu. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum’a olan talebi artırarak fiyatların rekor seviyelere çıkmasına katkı sağladı.