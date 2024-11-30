Bitcoin 100 bin doları ne zaman aşabilir? Uzmanlar tarih verdi

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 99 bin 655,5 dolara ulaşarak rekor kırsa da 100 bin dolarlık psikolojik eşiği aşamadan geri çekildi. Şu anda 97 bin doların altında işlem gören Bitcoin için uzmanlar, kritik seviyenin ne zaman aşılabileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Psikolojik satış noktası: 100 bin dolar

21Shares’in kripto araştırma stratejisti Matt Mena, 100 bin dolar seviyesinin Bitcoin tutan yatırımcılar için önemli bir psikolojik satış noktası olduğunu belirtti. Mena, "Bu fiyat seviyesinde yatırımcılar kar realizasyonu yapmayı tercih ediyor. Benzer bir davranışı Mart ayında da gördük; Bitcoin, 2021’deki 69 bin dolarlık zirvesine yaklaştığında benzer bir satış baskısıyla karşılaşmıştı" dedi.

Düşüşün arkasındaki diğer faktörler

FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, son düzeltmenin jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD Hazine tahvillerindeki getiri oranlarındaki değişimlerden kaynaklandığını ifade etti. Standard Chartered ise tahvil getirilerindeki düşüşün Bitcoin fiyatlarını baskıladığını vurguladı.

Kısa vadeli senaryolar

Uzmanlar, Bitcoin’in 80 bin dolara kadar düşebileceğini ve bu seviyenin sağlıklı bir düzeltme olarak görülebileceğini belirtiyor. Aralık ayında sona erecek vadeli işlem kontratları, fiyatın bu seviyelere gerileme ihtimaline işaret ediyor. Ancak, bu süreçte Bitcoin’in 87 bin dolar gibi önemli destek noktalarını test etmesi bekleniyor.

Yıl sonu ve 2025 beklentileri

Tatil sezonunda Bitcoin’in 100 bin doları aşarak 110 bin-120 bin dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Matt Mena, "Tatil dönemlerinde yatırımcılar, Bitcoin’in potansiyelini daha fazla kişiyle paylaşarak piyasaya yeni oyuncular kazandırıyor. Bu, Bitcoin fiyatlarına olumlu yansıyabilir" diye konuştu.

Ayrıca, 2025 yılında yatırımcıların ilgisinin yeniden artması bekleniyor. Donald Trump’ın olası ikinci başkanlık döneminin kripto piyasaları için destekleyici olacağına dair umutlar, Bitcoin’in fiyat performansında belirleyici bir rol oynayabilir. Trump’ın, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma fikrini tartışmaya açtığı ve bu girişimin yatırımcılar arasında heyecan yarattığı ifade ediliyor.

Bitcoin, 100 bin doları ne zaman aşar sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, piyasa dinamikleri ve psikolojik direnç noktaları bu süreçte belirleyici olacak.