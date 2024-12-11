Bitcoin 100.000 doları aştı: Altcoinlerde yüzde 20'ye varan artışlar yaşanıyor

Kripto para piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, 100.786,60 dolar seviyesine ulaşarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü. Bugün itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5’i aşan bir artış sergileyerek yatırımcıların ilgisini çekti.

Bitcoin’in yükselmesinin ardından, altcoinlerde de önemli kazançlar yaşandı. Ethereum, Solana ve Binance Coin gibi büyük altcoinlerde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artışlar görüldü.

Piyasa uzmanları, Bitcoin’in bu seviyelere ulaşmasında, kurumsal yatırımların etkisi ve küresel ekonomik belirsizliklerin de rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, merkez bankalarının dijital para birimlerine yönelik artan ilgisinin de kripto paralara olan talebi artırdığı düşünülüyor.