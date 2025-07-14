Bitcoin 120 bin doları aştı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin, uluslararası borsalarda yüzde 1,5 değer kazanarak 120 bin 893 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika menşeli ürünlere yüksek gümrük tarifeleri getirme kararı, küresel piyasaları sarsarken kripto para piyasasında yukarı yönlü sert bir hareketi tetikledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, tarihinde ilk kez 120 bin dolar seviyesini aştı.

Bu gelişme, Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesinden sonra piyasaların kripto paralara yönelik beklentilerini yeniden şekillendirmesiyle birlikte geldi. Seçim sonrası dönemde, Bitcoin birkaç ay boyunca 100 bin dolar civarında dalgalanma eğilimi göstermişti. Ancak son dönemde hem Trump’ın korumacı ekonomik politikalarına ilişkin belirsizlikler hem de geleneksel varlıklar üzerindeki baskılar, yatırımcıların yeniden alternatif yatırımlara yönelmesine neden oldu.

Trump yönetiminin başlangıçta kripto dostu olacağı yönünde beklentiler oluşmuştu. Ancak gümrük vergisi kararları gibi agresif ticaret hamleleri, bu iyimserliği gölgelemeye başladı. Buna rağmen, riskli varlıklara yönelik iştahın artması ve hisse senetleri gibi diğer yatırım araçlarının da yeniden rekor seviyelere yaklaşması, Bitcoin’in ivmesini hızlandırdı.

2025 yılı başından bu yana Bitcoin’in fiyatı yüzde 29’un üzerinde değer kazandı.