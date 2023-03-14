Bitcoin, 3 günde yüzde 23 yükseldi! 25 bin doları zorluyor



Bitcoin dolar bazında son 3 günde yüzde 23 yükseldi. Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu süreçte 153 milyar dolar artarak 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı.

Kripto paralarda pazar gecesi başlayan ralli bugüne de taşındı. Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24 bin 850 dolara çıktı. Böylece dünyanın en büyük kripto parası son 3 günde yaklaşık yüzde 23 değer kazanmış oldu.

ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasına rağmen Fed ve Hazine Bakanlığı'nın aldığı kararla bankadaki mevduatların tamamının koruma altına alınması krizin sektör geneline yayılmasının önüne geçti.