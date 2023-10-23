Bitcoin 31 bin dolar seviyesini aştı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak haftanın ilk iş gününde kripto paralardaki gelişmeleri değerlendirdi. Yorak tarafından yapılan değerlendirme şöyle:

“Hafta sonunu da %1 yükselişle kapatan Bitcoin’in toplam yükselişi, Cuma gününden bu yana %4’e ulaştı.

Dünya genelinde altın ve petrol hariç tüm varlık sınıflarında genel bir gerileme görülürken, S&P 500, Nasdaq ve BIST gibi önemli borsalar ciddi değer kaybederken Bitcoin’in %10’a varan yükselişe ulaşması bu aşamada Bitcoin’e yeni bir hikâye yaratma fırsatı da veriyor. Riskli yatırım aracı algısından güvenli liman algısına geçişin bir başka başarılı örneğini sergileyen Bitcoin, şu sıralar 30.700 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise 1.700 dolar sınırına yaklaştı. Pozitif havanın şimdilik devam ettiği kripto para piyasasında yine de dikkatli olmakta ve son üç ayın en yüksek seviyesi olan 31.000 dolar direncinde doğru pozisyonlanmakta fayda var. Yaz aylarından bu yana Bitcoin’in en çok konuşulduğu konu olan ETF’lerin onaylanacağına yönelik umut ve beklentiler, yükselişi destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’de 30.000 dolar bölgesi gerek psikolojik gerek teknik anlamda önemli bir seviye. Bu bölgenin destek noktası olarak korunması altcoinlerde ciddi bir hareketlilik başlatabilir.

Bitcoin dominasyonundan kaynaklı olarak Bitcoin, son iki haftada %10’u aşan bir yükseliş performansı gösterirken altcoinlerde bu ralliyi tam anlamıyla göremedik. Eğer 30.000 dolar bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirilebilirse birçok altcoin de yükselişe eşlik etmeye başlayabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir.”