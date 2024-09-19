Bitcoin 63 bin doları geçti! Fed'in faiz indirimleri piyasayı canlandırdı!

Bitcoin (BTC), Fed gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından 63 bin dolar seviyesini geçti. Bu karar, yatırımcıların güvenini artırarak kripto para birimlerinin fiyatlarını yükseltti. Bitcoin, gün içinde %4,22 artışla 62,521.19 dolara yükseldi.

Ethereum (ETH) da %5,2 artışla 2,428.37 dolara yükseldi. Solana (SOL) ve BNB gibi diğer kripto paralar da önemli kazançlar elde etti. Ancak, birçok analist bu yükselişin kısa vadeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Fed’in yıl sonuna kadar medyan gösterge faizlerini %4,4’e düşüreceği beklentisi, kripto para ve riskli varlıklara olan ilgiyi artırdı. Maelstrom’dan Arthur Hayes, faiz indiriminin kısa bir piyasa rallisi yaratabileceğini, ancak daha derin ekonomik sorunları ortaya çıkarabileceğini belirtti. "Faiz oranlarını düşürmeye devam ederlerse, enflasyon dördüncü çeyreğe kadar hızlanacak," dedi.

Bu işbirliği, Bitcoin ve Ethereum ticaretine odaklanacak

Almanya'nın en büyük borsa operatörünün yan kuruluşu Crypto Finance, Commerzbank ile bir anlaşma imzalayarak, İsviçre’deki Zürcher Kantonalbank’ın ardından kurumsal müşterilere ticaret hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bu işbirliği, Bitcoin ve Ethereum ticaretine odaklanacak.