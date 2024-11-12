Bitcoin 89 bin dolar seviyesine ulaştı

ABD başkanlık seçimleri sonrası ivme kazanan Bitcoin güçlü ETF talebi ve sınırlı arz ile rekor yükselişine devam ediyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı, tarihte ilk kez 89 bin dolar seviyesine ulaşarak piyasa değerini 1,5 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu tarihi yükseliş, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 106 yükseldi.