Bitcoin 89 bin dolar seviyesine ulaştı
Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselen Bitcoin’in fiyatı 89 bin dolar seviyesine ulaştı. Lider kripto para birimi şu sıralar 88 bin dolar seviyelerinde işler görüyor.
Haber Merkezi
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ABD başkanlık seçimleri sonrası ivme kazanan Bitcoin güçlü ETF talebi ve sınırlı arz ile rekor yükselişine devam ediyor.
Bitcoin (BTC) fiyatı, tarihte ilk kez 89 bin dolar seviyesine ulaşarak piyasa değerini 1,5 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu tarihi yükseliş, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.
Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 106 yükseldi.
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