Bitcoin 93 bin 285 dolara yükseldi, yeni rekor geldi

En büyük kripto para Bitcoin rekor seviyesini 93 bin doların üzerine taşıdı. Kripto piyasasında hareketlilik devam ederken Bitcoin’in de pozitif görünümünü koruyor.

Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 14 Kasım sabahı yaklaşık 3,2 trilyon dolara ulaştı. CoinTR Araştırma Departmanı dün ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 510,1 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine de 146,9 milyon dolar giriş olduğu açıklandı.

Bitcoin bu yıl iki katına çıktı ve 5 Kasım’daki ABD seçimlerinden bu yana yüzde 30 artışla 90 bin dolara yükseldi. Daha küçük kripto para birimi ether ise oylamadan bu yana yaklaşık yüzde 33 artışla 3.220 dolara yükseldi. Elon Musk tarafından tanıtılan alternatif ve değişken bir token olan Dogecoin ise yüzde 140 değer kazandı.

Pepe, son 24 saatte yüzde 74 değer kazandı

Pepe’nin piyasa değeri, yüzde 77’lik fiyat artışıyla kısa süreliğine 10 milyar doları aştı. Memecoin Pepe’nin piyasa değeri büyük borsaların Pepe işlem çiftlerini listelemeye başlamasıyla kısa süreliğine 10,2 milyar dolara ulaştı; şu anda ise 9,5 milyar dolar seviyesinde. Pepe, son 24 saatte yüzde 74 değer kazandı.