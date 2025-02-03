Bitcoin 93 bin dolara düştü

Kripto paralar, ticaret savaşının yatırımcıları gerginleştirmesi ve riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla düştü.

Bitcoin, pazartesi sabahı Asya'da yüzde 4'ten fazla düştü ve yaklaşık 93.984 dolar seviyesine gelerek üç haftalık en düşük seviyeye ulaştı.

Piyasa değerine göre en büyük 20 dijital varlığı ölçen CoinDesk 20 endeksi yüzde 19 düştü. Ether yüzde 20 düşüşle kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bitwise Asset Management'ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, doların ve ABD kurlarının nihai olarak zayıflaması nedeniyle uzun vadede sürekli bir tarife savaşının bitcoin için "şaşırtıcı" olacağını söyledi.

80.000 dolara doğru geri çekilme olabilir

Birçok kişi bitcoin'in uzun vadede enflasyon ve belirsizliğe karşı bir koruma olduğuna inanırken, kısa vadede bir risk varlığı gibi işlem görüyor ve Trump'ın tarifelerinin tetiklediği ticaret savaşıyla ilgili herhangi bir belirsizliğe olumsuz yanıt vermesi muhtemel.

Yatırımcılar bitcoin'de kilit destek seviyesi olarak 90.000 doladı izliyor ve bazıları kripto para biriminin desteğinin anlamlı bir şekilde altına inmesi durumunda 80.000 dolara doğru daha da derin bir geri çekilme konusunda uyardı.