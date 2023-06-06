Bitcoin eriyor: Yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, yaklaşık üç ay önce CTFC’nin (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) Binance borsası ve CEO’su CZ’yi yönetmeliklerini ihlal etmesi gerekçesiyle dava etmesiyle başlayan sürecin dün SEC’in (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun) davasıyla devam ettiğini belirtti.

Regülasyon yetersizliği nedeniyle yaşanan dava süreçlerinde, kripto para piyasasının değeri dün SEC’in açtığı davayla birlikte %5 civarında eridi. Bitcoin 25.388 dolara kadar gerilerken, Ethereum 1.778 dolar seviyelerini test etti. Bu sabah saatlerinde ise ufak toparlanmalarla Bitcoin 25.800 dolar, Ethereum 1.815 dolar seviyelerinden alıcı buldu.



Davaların ayrıntılarına bakıldığında daha önce açılan CTFC davasında, Binance CEO’su CZ’nin doğrudan veya dolaylı şekilde 300 hesap ile Binance’te işlem yaptığı ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi varlıkların emtia olduğunu ve izinsiz bir şekilde satıldığını iddia ediliyordu.

SEC davasında ise FTX kriziyle benzer olarak CZ’nin milyar dolarlık müşteri fonlarını kullandığı, yatırımcı faaliyetlerinde yalan söylediği ve milyarlarca doların CZ’nin kontrolünde başka şirkete aktarıldığı iddiaları en önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Binance tarafından yapılan açıklamalarda davanın asılsız olduğu iddia edilse de panik satışları kripto piyasasını etkilemeye devam etti.

Dava dosyasının içinde Binance’in yerel kripto parasıyla birlikte, daha önce hiçbir davada bahsi geçmeyen SOL, ADA, MATIC, COTI, ALGO, FIL, ATOM, SAND, AXS ve MANA’nın menkul kıymet olduğu iddiası da bu kripto paralardaki sert düşüşlerin başlıca nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği’nin kripto para yasası MiCA’nın resmen onaylanmasıyla net bir regülasyon sürecine geçmesinin ardından, ABD’nin de 2024 yılına kadar kripto regülasyonlarını tamamen netleştirmesi bekleniyor.

Bitcoin’in dominasyonu %47.2 seviyelerinde

Kripto piyasasının son durumuna bakıldığında piyasanın toplam değeri geri çekilmelerle birlikte 1.05 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47.2, Ethereum dominasyonu ise %20.7 seviyelerinde yer alıyor. Her ne kadar geri çekilmeler yaşansa da son 24 saatte KAVA ve MTL çift haneli kazançlarla en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Makro gündemin çok yoğun olmadığı bu haftada kripto piyasasının iç dinamiklerindeki haber akışlarının etkili olması bekleniyor.