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Bitcoin ETF'yerine net giriş sürüyor: Toplam 124 milyon dolar

Bitcoin spot ETF'lerine 29 Temmuz'da toplam 124 milyon dolar net giriş olurken, Ethereum spot ETF'lerinden 98,28 milyon dolar net çıkış yaşadı.

Haber Merkezi
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Bitcoin spot ETF'lerine net giriş, 4 gündür devam ediyor.

29 Temmuz'da Grayscale ETF GBTC'dan tek günlük 54,29 milyon dolar çıkış yaşarken, BlackRock ETF IBIT 206 milyon dolar giriş yaşadı. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 61,732 milyar dolar oldu.

Ethereum spot ETF'lerinden son 4 gündür net çıkış yaşamaya devam etti. Grayscale ETF ETHE'den tek günde 210 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, Grayscale mini ETF'ine ETH 4,89 milyon dolarlık giriş yaşadı.

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