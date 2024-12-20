Bitcoin geri çekilmeye devam ediyor: Rekor seviyenin ardından sert düşüş

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde tarihi zirvesine ulaşarak 108 bin dolar seviyesini aşmıştı. Ancak bu seviyeyi koruyamayan lider kripto para birimi, hızla geri çekilmeye başladı. Kar satışları ve yatırımcıların temkinli yaklaşımı, Bitcoin fiyatını 95.354 dolara kadar geriletti.

Pepperstone'dan Chris Weston, Bitcoin'in geleceği ile ilgili temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti. Weston, yaptığı açıklamada, “Bu, yakın gelecekte fiyatta dramatik bir çöküş olacağı anlamına gelmiyor, ancak şu anki ivme açıkça kayboldu. Alıcılar, önceki baskılarını kaybetmiş görünüyor ve bu da fiyatın daha da gerilemesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in son dönemlerde yaşadığı dalgalanmalar, yatırımcıların piyasada daha temkinli hareket etmelerine yol açtı. Uzmanlar, kripto para piyasasının volatil yapısının etkisiyle kısa vadede bu tür fiyat hareketlerinin devam edebileceğini belirtiyorlar.