Bitcoin hızlı yükselişle 65 bin dolar seviyesine yaklaştı

Bitcoin yeni günde 63.200 dolardan, Ethereum da 3.405 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri de 2,27 trilyon dolar. Bitcoin'in piyasa değeri 1,24 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri 409 milyar dolar.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer verildi. ABD spot Bitcoin ETF'leri art arda yedinci günde 301 milyon dolarlık giriş gördü. ABD'deki 11 spot Bitcoin ETF'i art arda yedinci günde de pozitif bir seyir izleyerek günlük 301 milyon dolarlık net giriş bildirdi.

SoSoValue verilerine göre net varlık değeri açısından en büyük spot Bitcoin ETF olan BlackRock’ın IBIT, 117,25 milyon dolarlık net girişle günün en büyük net girişini kaydetti ve pazartesi günü 1,24 milyar dolarlık hacimle en çok işlem gören Bitcoin ETF'i oldu.

Ark Invest ve 21Shares’in ARKB’si de 117,19 milyon dolarlık net girişle BlackRock’ı yakından takip etti. Fidelity’nin FBTC’si 36,15 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB’si ise 15,24 milyon dolarlık giriş gördü. VanEck, Invesco, Galaxy Digital ve Franklin Templeton fonları da pazartesi günü net giriş kaydetti. Grayscale’in GBTC’si ile Valkyrie, WisdomTree ve Hashdex ETF'leri pazartesi günü herhangi bir giriş kaydetmedi. Pazartesi günü ABD spot Bitcoin fonlarında toplam 2,26 milyar dolarlık işlem yapıldı. ETF'ler ocak ayından bu yana toplamda 16,11 milyar dolarlık net giriş gördü. Spot Ethereum ETF'lerinin 23 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, sosyal medya platformu X'te 23 Temmuz'u lansman tarihi olarak öngördü. Bu paylaşımın ardından iki ihraççıdan The Block'a gelen bilgiler Balchunas'ın gönderisindeki bilgiyi doğruladı. Balchunas, X'te "SEC'in nihayet bugün ihraççılara geri dönüş yaparak çarşamba günü nihai S-1 formlarını (ücretler dahil) teslim etmelerini istediğini duyuyorum. Pazartesi kapanışından sonra etkinlik talep edilerek 23 Temmuz Salı günü lansman planlanıyor." paylaşımında bulundu.

The Block'un bir kaynağına göre başvuruların çarşamba günü saat 17:30 EST'ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. BlackRock ve Fidelity gibi Wall Street'in büyük oyuncuları Spot Ether ETF'lerini mümkün olan en kısa sürede başlatabilmek için haftalardır SEC ile çalışıyor. Güney Kore'de kripto kazançlarının vergilendirilmesinin 2028'e ertelenmesi önerildi. Güney Kore'nin sağcı siyasi partisi, kripto para kazançlarının vergilendirilmesini üç yıl ertelemeyi önerdi. Bu yasa kabul edilirse kripto kazançlarının vergilendirilmesi 2025'ten 2028'e ertelenecek.

Güney Kore Ulusal Meclisi’nin internet sitesinde yer alan tasarı açıklamasında, "Şu anda kripto paralara yönelik yatırımcı duyarlılığı olumsuz. Ülke hisse senetlerinden daha yüksek risk taşıyan bir varlığa gelir vergisi uygularsa çoğu yatırımcının piyasadan çekilmesi bekleniyor" denildi.

Kripto kazançlarına yüzde 20 vergi uygulanması başlangıçta 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecekti, ancak yatırımcılar ve sektör uzmanlarının yoğun tepkisi nedeniyle iki kez ertelenerek 1 Ocak 2025'e alınmıştı.