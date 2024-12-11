Bitcoin için yeni tahmin: 'Rezerv para olursa' 300 bin dolara çıkabilir!

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından kripto paralarda yükseliş görülürken, yatırımcıların risk iştahı da arttı. Son günlerde düzeltme görülen başka Bitcoin olmak üzere kriptoparalar için peş peşe hedef fiyatlar gelmeye başladı.

Ikigai Asset Management'ın kurucusu Travis Klingi ABD'nin eski hazine nakanı Larry Summers'ın Bitcoin'in ABD'nin rezervi yapma fikrini değerlendirdi.

Kling, ABD'nin böyle bir karar alması durumunda Bitcoin'de 300 bin dolarlık seviyenin mümkün olabileceğini dile getirdi. Kurucuya göre ABD'nin böyle bir karar alması diğer ülkeleri de harekete geçirir.

Trump'ın oğlundan Bitcoin için hedef fiyat

Kripto paralara sıcak bakan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Bitcoin MENA konferansına katılarak Bitcoin için hedef fiyat vermişti.

Trump, "Bitcoin'in 100 bin dolara ulaştığında birçok kişinin gözünü açtığını gördük. Bitcoin 1 milyon dolara ulaşacak ve daha fazla kişinin dikkatini çekecek bundan eminim" demişti.

Türkiye'de de çok popüler

2023 yılında dünya genelinde 420 milyon olan kripto yatırımcısı sayısı, 2024 yılında büyük bir artışla 562 milyona çıkmıştı. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada.

Trump tavan yaptırdı

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin, ABD'de kasım ayında Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından büyük bir yükseliş kaydetti.

5 Kasım'daki seçim günü 68 bin dolarda seyreden Bitcoin, 103 bin dolara kadar çıkar rekor kırdı, ardından ufak bir düzeltme gördü. Bitcoin bugün itibariyle 98 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.