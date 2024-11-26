Bitcoin kâr satışlarıyla geriledi; altcoinlerde yükseliş hakim

ABD'deki başkanlık seçimini kripto paralara olumlu bakan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından hem Bitcoin'de hem de alt coinlerde yükseliş dalgası başladı. Bu ayın başından itibaren Bitcoin'deki dolar bazlı yükseliş yüzde 40'a kadar yükseldi.

En çok işlem gören kripto para olan Bitcoin'de 95 bin dolar seviyesinden 92 bin dolar seviyesine gerileme görüldü. Buna gerekçe olarak da uzun vadeli yatırımcıların kâr satışı yapması gösterildi.

CoinTr'nin analizinde Bitcoin'deki düşüş için "Bitcoin'in 100 bin dolar hedefine ulaşma çabasında satıcıların kontrolü ele almasıyla 93 bin doların altına geriledi ve fiyat 92.619 dolara kadar düştü. Kaldıraçlı uzun pozisyonlarda yer alan yatırımcılar, son 24 saatte alım yönlü toplam 337,6 milyon dolarlık tasfiye ile büyük kayıplar yaşadı" ifadesine yer verildi.

Yeni satış dalgası için seviye verildi

Anlaizde sürekli vadeli işlem sözleşmeleri sunan merkezi borsalarda yüksek satış hacminin dikkat çektiği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Glassnode’un analizine göre bu satış dalgasının arkasındaki bir diğer etken, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılarının (6-12 aylık dönem) satış yapması oldu. Bu grup, Bitcoin’i yaklaşık 57.900 dolardan edinmiş ve mevcut piyasa fiyatına kıyasla yaklaşık %37.9 daha düşük bir maliyetle işlem yapıyordu. Bitcoin fiyatı 90.000 dolara yaklaştıkça, açılan kısa pozisyonların sayısı arttı ve BTC fonlama oranı %0.019’dan %0.04’e yükseldi. Tasfiye haritası verileri, fiyatın 94.000 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda yeni bir satış dalgasının tetiklenerek 90.000 dolar seviyesine kadar sürebileceğini gösteriyor. Ancak bu seviyede bazı yatırımcıların yeniden alım yapmaya hazırlandığı belirtiliyor."

Bitcoin'de destek ve direnç noktaları

CoinTr, Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarına analizinde yer verdi: "Bitcoin, 98.959 dolar seviyesinden gelen satış baskısıyla 96.000 dolar destek bölgesini kaybederek 92.600 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Ancak, 93.240 dolar seviyesindeki destek bölgesinde tutunmayı başararak 94.991 dolara kadar bir toparlanma gerçekleştirdi. Analiz hazırlandığı sırada 94.693 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, mevcut gücünü koruması durumunda 96.000 dolara doğru bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu seviyenin aşılması halinde fiyat hareketi 99.691 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin güçlü bir şekilde kırılması, yükseliş trendini 102.000-105.000 dolar aralığına kadar taşıyabilir. Öte yandan, 93.240 dolar destek seviyesinin altında gerçekleşecek önemli bir mum kapanışı fiyatın 86.000-87.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilme riskini artıracaktır. Bu bölgedeki desteğin de kaybedilmesi durumunda düşüşün derinleşerek 81.000 dolar seviyelerine kadar devam etme olasılığı bulunmaktadır."

Popüler altcoinlerde yükseliş

Bitcoin’in gerilemesine rağmen bazı popüler altcoinlerde yükseliş sürüyor. Metaverse odaklı Sandbox (SAND), Stellar (XLM) ve Ethereum (ETH), sosyal medya tartışmalarında öne çıkan altcoinler arasında yer alıyor. Özellikle SAND, metaverse yatırımlarına artan ilgi nedeniyle dikkat çekerken, XLM ise Güney Kore’deki siyasi bir olayın ardından yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ethereum ise büyük piyasa değerine sahip diğer kripto paralara kıyasla daha iyi performans gösterebileceği beklentisiyle yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Lido DAO (LDO): Fiyatı $1,62 son 24 saatte %7,11 ve 7 günde %34,11 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $1.446.911.429

Arbitrum (ARB): Fiyatı $0,9006 son 24 saatte %6,38 ve 7 günde %26 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $3.687.019.179

Optimisim (OP): Fiyatı $2,27 son 24 saatte %4,96 ve 7 günde %28,60 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $2.851.861.849

Maker (MKR): Fiyatı $1.815 son 24 saatte %3,70 ve 7 günde %22,05 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $1.606.482.229

Akash Network (AKT): Fiyatı $3,92 son 24 saatte %3,06 yükseliş ve 7 günde %11,55 düşüş gösterdi. Piyasa değeri $971.412.097