Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin için 2025 hedef fiyat açıklandı!

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin fiyatları 100 bin dolara kadar yaklaşırken, son günlerde kâr satışları gelmeye başladı. Bitcoin 27 Kasım 2024 itibariyle 93 bin 136 dolar, Ethereum da 3 bin 434 dolardan işlem görüyorç

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,15 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin’in piyasa değeri 1,84 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 413 milyar dolar olarak kayda çekti.

Bitcoin’in toplam kripto piyasa değerindeki hakimiyeti yüzde 60’tan yüzde 51’e geriledi.

CoinTr'nin analizine göre dün ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde 122,8 milyon dolarlık çıkış, spot Ether ETF’lerinde ise 40,6 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

67 milyar dolarlık satış

CryptoQuant verilerine göre son 30 günde uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları 728 bin BTC'den fazla satış yaptı. Bu da güncel fiyatla 67 milyar dolara denk geliyor. Şirket, satışların nisandan beri en yüksek satış dalgası olduğunu belirtti.

Bitcoin neden düşüyor?

Birleşik Krallık merkezli banka Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'deki geri çekilmeye 'ABD Hazine piyasasındaki değişimler' ve 'yaklaşan aylık opsiyonların vadesinin dolmasını' gösterdi.

Kendrick, Bitcoin fiyatının 85 bin ila 88 bin 700 dolar arasında konsolide olduktan sonra yeniden yükselişe geçebileceğini öngördü. Yıl sonu için Bitcoin fiyat tahminini 125.000 dolar, 2025 sonu için ise 200.000 dolar olarak yineleyen Kendrick, uzun vadede Bitcoin için iyimser olduğunu belirtti.