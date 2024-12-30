Bitcoin piyasasında son durum

Kripto borsalarda 30 Aralık 2024 BTC fiyatı 93 bin 500 dolara yakın seviyelerde güne başladı. BTC iki hafta önce gördüğü rekor seviyesinin yüzde 13,70 gerisinde.

Bitcoin, 17 Aralık tarihinde 108 bin 350 dolarla zirveyi görmüştü. Ancak, o tarihten beri düşüşe geçti. BTC fiyatı, 19 Aralık’tan bu yana da psikolojik 100 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Fiyatların düşmesinde neler etkili oldu?

Bitcoin fiyatlarının düşmesinde Trump’ın BTC’yi, stratejik rezerv olarak tanımlamasına yönelik beklentilerin azalması ve kısa vadede fiyatlarda yaşanan yükselişin kâr satışlarını tetiklemesi etkili oldu.

Tahmin platformu Polymarket verilerine göre; Trump’ın göreve geldikten sonra ilk 100 günlük süreçte Bitcoin’i rezerv olarak tanıma ihtimali yüzde 29 oldu. Bu oran, seçim sonrasında yüzde 60’a ulaşmıştı.

Bunun yanında geçen hafta ABD’li fonlardan 1 milyar dolarlık satış gelirken, soğuk cüzdanlardan da borsalara 3 milyar dolarlık BTC gönderilmesi, yüklü satış endişesini artırdı.