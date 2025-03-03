Bitcoin toparlanıyor ancak yükseliş sınırlı: Trump’ın kripto para planı yatırımcıları beklemeye zorluyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin stratejik kripto rezervini oluşturacağını duyurduktan sonra, kripto para birimlerinde sert bir yükseliş yaşandı. Ancak, Trump’ın bu açıklamasına dair detayların eksik olması, piyasadaki kazançların büyük bir kısmının kaybolmasına yol açtı.

Hargreaves Lansdown analisti Susannah Streeter, ABD hükümetinin kripto para piyasasında büyük bir satın alma hareketine geçip geçmeyeceği ya da suçlulardan ele geçirilen kriptoları toplu bir şekilde mi kullanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

Streeter, bu belirsizliklerin kripto para piyasasını volatil bir duruma getirdiğini belirtti ve "Trump’ın açıklaması, kripto boğalarının beklediği katalizör oldu ancak daha fazla detay bilinene kadar piyasalar değişken kalmaya devam edecek" şeklinde yorumda bulundu.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, gün içinde yüzde 8,7’lik bir artış göstererek 91.603,07 dolardan işlem görüyor. Ancak, piyasadaki belirsizliklerin devam etmesi, kripto para birimlerinin ne yönde hareket edeceğini kestirmeyi zorlaştırıyor.

Trump’ın bu açıklaması, kripto para yatırımcıları için büyük bir beklenti yaratmış olsa da, hala konuya dair açıklık bulunmaması, piyasanın yönünü belirlemek için yeterli bilgi sağlamıyor.