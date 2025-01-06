Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırında
Bitcoin yeni haftanın ilk gününde 100 bin dolar sınırını gördü, Ethereum ise 3.700 dolara yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,45 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin’in piyasa değeri 1,97 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri 442 milyar dolar olarak belirlendi.
Kripto para yatırımcılarının gözü 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın üzerinde.
Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti.
Bitcoin, yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişle 100 bin dolar sınırında başlarken, lider kripto para birimi 10 gün sonra yeniden 100 bin dolar sınırına yükseldi.
Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum da yüzde 1'in üzerinde arttı ve 3 bin 700 dolara yakın işlem gördü.
Bitcoin, aralık ayında 108 bin 300 dolar ile rekor kırmıştı.