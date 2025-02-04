Bitcoin yeniden 100 bin doların üzerine çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklaması, kripto para piyasasında sert dalgalanmalara yol açmıştı.

Açıklamanın ardından Bitcoin (BTC) hafta başında yüzde 6,8 düşerek 94.743 dolara kadar gerilerken, Ethereum (ETH) yüzde 16 değer kaybıyla 2.104 dolara kadar düşmüştü.

Trump'ın Kanada ve Meksika liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından tarifelerin uygulanmasını 30 gün ertelemesi Bitcoin gibi kripto varlıklara alım getirdi.

101 bin 900 dolara kadar toparlandı

Dün 91 bin 441,89 dolara kadar geri çekilen Bitcoin fiyatı, Trump'ın erteleme kararlarının ardından 101 bin 900 dolara kadar toparlandı.

Gözlerin ABD ile Çin arasında yapılacak tarife müzakerelerine çevrildiği ortamda bitcoin 103 bin 350 dolara kadar çıktı.

Dün bir ara yüzde 25 gerileyen Ethereum piyatı da bu sabah yüzde 0,3 artışla 2823,66 dolara yükseldi.