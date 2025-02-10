Bitcoin yükselişte! Piyasalar, Trump ve Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Bitcoin, kısa süren düşüşün ardından, tekrar yükselişe geçti.

ABD BaşkanI Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasına tepki olarak düşen geçen kripto para birimi Bitcoin, tekrar yükseldi.

"Vergi tehditlerine karşı dirençli"

Varşova merkezli Avrupa'nın lider aracı kuruluşlarından biri olan XTB'den Kathleen Brooks konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Brooks, Bitcoin'in haberlere verdiği tepkinin, piyasaların Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşı daha dirençli olduğunu ya da en azından bu tehditlerle işlem yapmaya alıştığını gösterdiğini söyledi.

Trump ve Powell'ın açıklamaları bekleniyor

Trump ayrıca salı veya çarşamba günü ABD ihracatına vergi uygulayan ülkelere misilleme tarifeler açıklayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından ise Bitcoin'in hangi seviyelerde seyredeceği merak ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı yarı yıl sunumu da Bitcoin'in seviyesini değiştirebilir.

ABD'de Çarşamba günü de Ocak ayı TÜFE verisi yayınlanacak.

Bitcoin'in piyasa değeri

Bugün itibarıyla Bitcoin 97.223 dolar, Ethereum 2.697 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,92 trilyon dolar iken; Ethereum’un piyasa değeri 325 milyar dolar.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin spot ETF'lerine net 204 milyar dolar ve Ethereum spot ETF'lerine 420 milyon dolar sermaye girişi olmuştu.