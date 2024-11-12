Bitcoin zengini ülkeler belli oldu: Listede ABD ve Çin zirvede

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin 90 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Yükselişle ülkelerin kasasındaki Bitcoin'lerin değeri arttı.

CNBC-e'den Hazal Orta'nın Bitcoin Treasuries verilerine dayandırdığı haberine göre dünyada en fazla bitcoin tutan ülkelerin başında ABD yer alıyor. ABD'nin elinde 213 bin 246 BTC var. Bu da güncel fiyatla 18,3 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

Listenin ikinci sırasında 190 bin BTC tutan Çin yer alıyor. Çin'in elindeki BTC'lerin değeri haberin yazıldığı dönemdeki BTC/USD kuru itibarıyla yaklaşık 16,70 milyar dolar. Çin de dolaşımdaki BTC'lerin yüzde 0,9'unu elinde tutuyor.

Çin'in en yakın rakibi 61 bin BTC ile Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın elindeki BTC'lerin değeri yaklaşık 5,38 milyar dolar. Dolaşımdaki BTC'lerin yaklaşık 0,29'u da Birleşik Krallık'ın elinde.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Ukrayna'ya dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca dolarlık bağış yapıldı. Bu bağışların bir kısmı da kripto para birimleriyle oldu. Güncel miktarlarda Ukrayna'nın çeşitli cüzdanlarında toplam 46 bin 351 BTC var.

El Salvador, Eylül 2021'de bitcoini yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. O tarihten bu yana ülke, cüzdanına bitcoin ekliyor. Güncel cüzdan durumuna bakıldığında ülkenin 5 bin 800 adet BTC'si var. Bunun da güncel karşılığı yaklaşık 521 milyon dolar.