Bitcoin’de 110 bin dolar eşiği yakın: “Fiyat keşfi” süreci başlayabilir

Bitcoin, 107.000 dolar üzerindeki tutunmasını sürdürürse 110.000 dolar eşiğini aşarak fiyat keşfi sürecine girebilir. Teknik göstergeler, yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Analistler, 110.000 doların aşılmasıyla birlikte Bitcoin’in “fiyat keşfi” sürecine gireceğini ve arz-talep dengesinin oluşmadığı yeni seviyelerde rekorlar kırabileceğini belirtiyor. Teknik göstergeler bu senaryoyu desteklerken, günlük grafikte oluşmak üzere olan “altın kesişim” formasyonu yüzde 45-60 arası yükseliş potansiyeli barındırıyor.

Likidasyon riski yükseliyor

107.000 doların üzerindeki tutunma, yaklaşık 3 milyar dolarlık short pozisyonun likidasyonunu tetikleyebilir. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketini hızlandırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

XRP vadeli işlemleri güçlü başladı

CME Group’ta işlem görmeye başlayan XRP vadeli işlemleri, ilk gününde 19 milyon doları aşan hacmiyle dikkat çekti. Bu performans, mart ayında 12,3 milyon dolarla açılış yapan Solana’nın önüne geçti. XRP, CME’de Bitcoin, Ethereum ve Solana’dan sonra listelenen dördüncü kripto para vadeli işlem ürünü oldu.

SEC, XRP ve DOGE ETF kararlarını erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP ve Dogecoin ETF başvurularına ilişkin kararlarını ertelediğini duyurdu. Kurum, kamuoyundan görüş talep ederken, nihai kararların yılın son çeyreğine sarkabileceği belirtiliyor. SEC, ayrıca Bitwise’ın Ethereum ETF’ine “staking” özelliği ekleme teklifine dair değerlendirmeyi de ileri bir tarihe bıraktı.