Bitcoin’de ayı piyasasından çıkış umudu güçleniyor

Birol BOZKURT

Son iki yıldır ayı piyasasında olan kripto paralar için yeni bir dönem başlamak üzere. Yılın sonuna yaklaşırken kripto paralarda iyimser hava devam ediyor. Art arda dört haftadır yükselen Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez dört haftayı üst üste yükselişle kapattı. Yaklaşık yüzde 110’luk yükselişin yaşandığı Bitcoin yılı nasıl kapatacak? Uzmanlar gerçek yükselişin 2024 yılında yaşanacağını söylerken haber akışlarının da bu seyirde etkili olacağı görüşünde.

Hafta sonuna 37 bin dolar civarında giren Bitcoin, daha sonra kazancının bir kısmını geri vererek 36 bin 500 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Yaşanan bu güçlü yükselişin ardından yaşanan yatay seyir altcoinlere de pozitif bir etki yapıyor. Bitcoin’den sonra en büyük kripto para konumunda bulunan Ethereum, 2 bin dolar üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Diğer majör altcoinlerde de hacimli yükselişler dikkat çekiyor.

OECD’den kripto para kararı

Aralarında başta ABD olmak üzere Türkiye dahil birçok önemli ülkeyi barındıran Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü OECD, kripto varlıklara ilişkin raporlama ve bilgi alışverişi için küresel vergi şeffaflığı çerçevesini 2027 yılı itibariyle uygulamayı amaçladığını duyurdu.

Ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada kripto para piyasasının son yıllarda yaşadığı hızlı gelişme ve büyümeye ayak uydurmak için yeni bir standart geliştirildiği bildirildi. Kripto paraların vergi kaçakçılığı ve terör finansmanı gibi olumsuz alanlarda da kullanıldığı ve bunun önüne geçmek için geliştirildiği ifade edilen bu kararın orta vadede piyasaya yarar sağlayacağı bildiriliyor.

Süllü: Bitcoin yatırım cazibesiyle öne çıkıyor

Borsa İstanbul’un uzun soluklu ve hızlı rallisi, TCMB’nin faizleri yükseltmesi ardından sona erdi. Kendisine yeni getiri aracı arayan yatırımcılar ise döviz ve BIST’in yavaş hareketlerinden sonra emtia ve kripto paralara yöneldi. Daha öncesinde 69 bin seviyesine giden Bitcoin ve rekor üzerine rekora koşan altcoinler son 2 yıldır sert bir ayı yani düşüş piyasasındaydı.

Tekrardan yatırımcıların bu sert ve çetin geçen düşüşün ardından kripto para piyasasına güvenmeleri zorlaşsa da gündemde olan haberler yeniden hareketin geleceğini söylüyor. Bitcoin’in düşüşleri alım için uzun vade yatırım seçeneği sunuyor. 2024 yılı sonlarına doğru 100 bin seviyesini konuşmaya başlayacağız.

“Kriptolar için en kötü günler geride kaldı”

Kripto para sektöründe son dönemde meydana gelen gelişmeler, piyasaları hareketlendirdi. Bitcoin ETF’lerine SEC’den onay gelebileceği beklentisi, kripto para piyasalarında değişmelere ve yükselişe neden oldu. Piyasalardaki bu hareketlilik hakkında açıklamalarda bulunan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, kriptolar için en kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Kripto para sektörü ve yatırımcıları, uzunca bir süredir piyasalara yeni bir dinamizm kazandıracak gelişmeler bekliyor. Geçtiğimiz günlerde de bu hareketliliği başlatacak bir haber akışı olarak, Bitcoin ETF’lerine ilişkin beklentiler öne çıktı. Kripto para piyasalarının önemli bir gündem maddesi haline gelen ETF’lerle ilgili beklentiler, büyük bir ilgi ve hareketlilik yarattı. Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin görüşlerini açıkladı.

"Yeni zirveler görebiliriz"

“SEC’in Bitcoin ETF başvurularını onaylayabileceğine yönelik oluşan haberler, kripto para piyasalarına ciddi bir şekilde etkiledi. Bitcoin, bu haberleri takiben 35 bin dolar seviyelerinin üzerini test ederek bir buçuk yıllık zirvesini yenilerken, piyasaların geneli de bu yükselişe eşlik etti. Piyasaların olumlu tepki verdiği bu haberler, içinde bulunduğumuz zaman dilimi kadar piyasaların geleceğini de ilgilendiriyor çünkü Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kripto paraların geleceğine ve bu alandaki olası regülasyonlara dair ipucu veriyor.

ETF’lerin onaylanma ihtimali piyasaları yükseltti Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi, yatırımcıların alım yönlü faaliyetlerini de artırdı. Bitcoin, 35 bin dolarlık seviyeyi geçer geçmez kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının önemli bir kısmı bu hızlı yükselişten para kazanma amacıyla büyük bir satış hacmi yarattı. Ayrıca Fed’in son faiz toplantısında faizi serbest tutması ve Fed Başkanı’nın açıklamalarını “güvercin” bir tutum olarak algılayan piyasalar tekrar kısıtlı bir yükselişe geçti.

Binance, ‘Teknolojide Kadın Akademisi’ni tanıttı

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, Binance Blockchain Week İstanbul’un ikinci gününde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen, sektörden olan ya da olmayan kadınların bilgi birikimini artırmayı, Türkiye’deki startup ekosistemini desteklemeyi ve kadın girişimcilerin sayısını artırmayı hedefleyen Akademinin 18 Aralık’a kadar başvuru alacak pilot uygulaması, 8 haftalık bir eğitimle 25 öğrenciyi güncel finansal teknolojiler alanında eğitecek.

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Binance TR Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Eldoğan, akademinin hedeflerini açıklayarak, öğrencilere finans, teknoloji, kripto, NFT, bulut bilişim gibi konularda bilgi birikimini artırma fırsatı sunacaklarını belirtti. Aynı zamanda, üniversite 4. sınıf ve yeni mezun öğrencilere finans ve teknoloji alanlarında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına destek olacaklarını ve Türkiye’deki startup ekosistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Eldoğan, kadınların finans ve teknoloji sektöründeki varlığını artırmak için bu inisiyatife destek çağrısında bulundu. Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, gelişen teknolojilerle birlikte dünyadaki belirsizliğin giderek arttığından ve insanların teknolojinin hızına istenilen ölçüde yetişemediğinden bahsetti.