Bitcoin’de düşüş sürüyor: Kasımdan bu yana en düşük seviyeye indi

Kripto para piyasasında Trump etkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Bitcoin piyasasındaki volatilite, geçtiğimiz hafta yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcı endişelerini artırdı.

Bitcoin’in yıllık volatilite oranı yüzde 59,4’ü gördükten sonra yüzde 58 civarında sabitlendi. Geçen kasım ayından itibaren Bitcoin fiyatı Trump’ın kripto yanlısı politikalarına dair beklentilerle yükselirken, son haftalarda fiyat yüzde 15’ten fazla değer kaybetti.

Bitcoin’in son oynaklığı, Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi’ni kuran yürütme emrini imzalaması ve Beyaz Saray’da kripto sektörünün önemli liderleriyle kripto zirvesi düzenlemesi ile aynı döneme denk geldi. Ancak piyasa, hükümetin Bitcoin satın almak yerine sadece cezai el koymalardan elde edilen varlıklarla rezerv oluşturacağını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

80 bin dolara kadar geri çekildi

Bu durum, Bitcoin’in 91 bin dolar seviyesini gördükten sonra 80 bin dolara kadar geri çekilmesine neden oldu. Aynı zamanda, Trump yönetiminin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle borsalarda da satış dalgası yaşanırken, altın fiyatları güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürdü.

Trump, Ağustos öncesi stablecoin yasasını onaylama ve bankacılıktaki kriptoya yönelik engelleri kaldırma sözü verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kripto para zirvesinde, stablecoin düzenlemelerini içeren yasaların Kongre’den geçerek ağustos ayına kadar masasına gelmesini umduğunu belirtti.