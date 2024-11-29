Bitcoin’de otomatik olarak düzenli alım yapmak isteyenlere müjde

Kripto varlık piyasalarında yükseliş dönemindeki fırsatları kaçırmak istemeyen yatırımcıların uyguladığı stratejilere dair arayışlar arttı. Yapılan araştırmalar, kripto yatırımcılarının % 59'unun birincil kripto yatırımı stratejisi olarak dolar maliyet ortalaması (dollar-cost averaging | DCA) stratejisini izlediğini gösterirken, Avrupa'nın lider borsalarından WhiteBIT TR'den bu konuda önemli bir adım geldi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan WhiteBIT TR, yatırımcıların kripto varlık alımlarını otomatikleştirmelerine yarayan Oto-Yatırım özelliğini duyurdu.

Kripto piyasaları rekora koşarken yatırımcılar alıcı tarafta

ABD seçimlerinin netleşmesini takip eden dönem, kripto varlık piyasalarında yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı oldu. Kripto varlık piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığı ve Bitcoin’in gümüşten daha değerli bir varlığa dönüştüğü bu dönemde, yatırımcılar boğa piyasası fırsatlarını erken yakalayabilmek için alıcı tarafa geçti ve kripto varlık yatırımlarını artırdı.

Türkiye'de Trabzonspor Futbol Kulübü'nün resmi ortağı olan WhiteBIT TR, boğa piyasası döneminde yatırım stratejilerini etkili bir biçimde yönetmek isteyen yatırımcıları hedefleyen ve gelişmiş özelliklerle donatılan Oto-Yatırım özelliğini kullanıma açtı. WhiteBIT TR Oto-Yatırım özelliği, yatırımcıların her alımı bizzat emir girerek gerçekleştirmek yerine, belirli parametrelerle kişiselleştirebildikleri otomatik alım talimatları vermelerine yarıyor. Yeni özellikle, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının etkisinin en aza indirilmesi ve hızlı piyasa değişimleri sırasında dahi portföy büyümesinde istikrara sağlanması amaçlanıyor.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar kullanabiliyor

Yatırım stratejilerine ilişkin araştırmalar kripto yatırımcılarının % 83'ünün bazı durumlarda dolar maliyet avantajı (DCA) stratejisini kullandığını gösterirken, her 5 kripto yatırımcısından üçünün, ilk strateji olarak dolar maliyet ortalaması yöntemini kullandığı görüldü. Geçtiğimiz aylarda Emre Yetişkin’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını duyuran ve faaliyetlerine hız veren WhiteBIT TR’den yapılan açıklamada, yatırımları eşit parçalara bölerek piyasa fiyatından bağımsız olarak düzenli alım yapmayı kolaylaştıran WhiteBIT TR Oto-Yatırım özelliğinin, uzun vadeli portföy başarısına katkıda bulunacağı belirtildi.

Yatırımlara yalnızca 0,001 USDT ile başlayabilme, saatlikten aylığa uzanan ölçekte yatırım sıklığı seçme, alım fiyat aralığını ve tekrar satın alma sayısını belirleme imkanı veren; ayrıca işlem çifti sınırlaması olmadan kullanılabilen Oto-Yatırım özelliğinin, yatırımcılara esneklik ve kontrol sağladığı ifade edildi.

Duygusal stresi azaltıyor, rasyonel kararlara yardımcı oluyor

WhiteBIT-TR'nin bu yeni özellikle yatırımcılara alım planlarını hedeflerine göre şekillendirme fırsatı tanıdığını vurgulayan WhiteBIT Kurucusu ve CEO'su Volodymyr Nosov, özelliğe ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“Dolar maliyet ortalaması (DCA) stratejisi otomasyonla birleştiğinde, özellikle yükseliş trendlerinin fırsat kaçırma korkusunu artırdığı boğa piyasası dönemlerinde, yatırımcıların duygusal kararlardan kaçınmalarına ve uzun vadeli hedeflere odaklanmalarına yardımcı oluyor. WhiteBIT TR, Oto-Yatırım özelliğinin lansmanıyla, yatırımcılara alım işlemlerini otomatikleştirmenin yanında, varlıklarını güvenle yönetmek için ihtiyaç duydukları esnekliği ve kontrolü sağlayan bir araç sunuyor. 300’den fazla varlığın 500’ü aşkın işlem çiftinde alınıp satılabildiği, Avrupa’nın lider kripto platformlarından biri olarak, blokzinciri teknolojisini herkes için erişilebilir kılma konusunda kararlıyız. Kripto yatırımcılarını, basit ve kişiselleştirilmiş yatırım çözümleriyle finansal bağımsızlığa giden yolda destekliyoruz.”