Bitcoin’de rekor serisi sürüyor (21 Kasım 2024 Bitcoin ne kadar oldu, Bitcoin kaç lira)
Kripto paralarda Donald Trump’ın 5 Kasım seçimlerinde ABD’nin 47’nci Başkanı seçilmesiyle başlayan ralli devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası Bitcoin'in ne kadar olduğu ise yakından izleniyor. 21 Kasım 2024'te Bitcoin tarihinde ilk kez 97 bin doları aşarak rekor serisini sürdürdü.
Bitcoin’in 100 bin dolar yürüşünde bir aşama daha geride kaldı. En çok tercih edilen kripto para Bitcoin 96 bin doları aştı. Saat 08.00 sıralarında Bitcoin 97 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Bitcoin'ın fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.
Trump'ın başkan seçilmesinden ve kripto varlıklara sıcak bakan isimlerin Senato'ya seçilmesinden bu yana geçen iki haftadaki yükseliş ise yüzde 40'ı aşmış durumda.
Donald Trump kampanyası sırasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD'yi “gezegenin kripto başkenti” yapma ve ulusal bir Bitcoin stoku biriktirme sözü vermişti.
IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore, "100 bin dolar sınırına yaklaşırken her şeyin yolunda gideceğinden emin olmasam da talep doymak bilmez görünüyor" dedi.