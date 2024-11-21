Bitcoin’de rekor serisi sürüyor (21 Kasım 2024 Bitcoin ne kadar oldu, Bitcoin kaç lira)

Bitcoin’in 100 bin dolar yürüşünde bir aşama daha geride kaldı. En çok tercih edilen kripto para Bitcoin 96 bin doları aştı. Saat 08.00 sıralarında Bitcoin 97 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin'ın fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.

Trump'ın başkan seçilmesinden ve kripto varlıklara sıcak bakan isimlerin Senato'ya seçilmesinden bu yana geçen iki haftadaki yükseliş ise yüzde 40'ı aşmış durumda.

Donald Trump kampanyası sırasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD'yi “gezegenin kripto başkenti” yapma ve ulusal bir Bitcoin stoku biriktirme sözü vermişti.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore, "100 bin dolar sınırına yaklaşırken her şeyin yolunda gideceğinden emin olmasam da talep doymak bilmez görünüyor" dedi.