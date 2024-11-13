Bitcoin'de Trump coşkusu sürüyor! Rekor üzerine rekor: 92 bin dolara yaklaştı

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan yükseliş trendi devam ediyor.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce 70 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, seçimin ardından peş peşe rekor kırdı.

Bitcoin bugün 91 bin 792 dolarak kadar yaklaşarak bir kez daha tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. Bitcoin yılbaşından beri dolar bazında yüzde 151 kazandırırken, son beş gündeki getirisi yüzde 20'yi buldu.