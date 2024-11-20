Bitcoin'den rekor üzerine rekor: Tarihi seviyelere çıktı; 100 bin dolara gözünü dikti

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan yükseliş trendi devam ediyor.

Dünyanın en popüper kriptosu Bitcoin son bir ayda dolar bazlı yüzde 38 artarken, bugün yüzde 2 daha yükselerek 94 bin 600 dolar seviyesini gördü.

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından peş peşe rekor kıran Bitcoin, bugün de zirvesini görmüş oldu. Bitcoin'in son bir yıldaki yükselişi ise yüzde 151'i buldu.

Ethereum, Tether, Dogecoin, Ripple ve Cardano güncel fiyatları

Bitcoin'in yanı sıra büyük bazı altcoinlerde de yükseliş trendi var. Son bir ayda yüzde 18 yükselen Ethereum, bugün yüzde 0,36'lık artışla 3 bin 120 seviyelerine kadar yükseldi.

Diğer altcoinlerden Tether bugün yüzde 0,15'lik gerilemeyle 34,50'den işlem görürken, bir ayda yüzde 177'lik artış görülen Dogecoin bugün 0,39 seviyesinde. Ripple bugün yüzde 2,27 yükselerek 1,13 doları görürken, 0,82'ye yükselen Cardano'daki artış yüzde 11'i buldu.