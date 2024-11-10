Bitcoin'den tarihi rekor: İlk kez 80 bin dolar eşiğinde
Bitcoin fiyatı tarihi zirvesine doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Öncü kripto para birimi Bitcoin, perşembe ve cuma günleri sırasıyla 76 bin 849 ve 77 bin 199 dolarla yeni zirveler kaydederken bugün tarihte ilk kez 80 bin dolar seviyesine yaklaştı.
Haber Merkezi
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Küresel piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasını dört gözle bekliyordu. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması piyasalar üzerinde de önemli etkilerde bulundu. Trump’ın seçim zaferi ile birlikte yükselişe geçen BTC, bugün 79 bin 788 dolarla 80 bin dolara doğru ilerledi.
Günlük yüzde 3,6 artan Bitcoin, bir yılda yüzde 112 değer kazandı. Cardano ve popüler meme coin Dogecoin gibi daha küçük token’lar da güçlü yükseldi.