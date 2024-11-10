Bitcoin'den tarihi rekor: İlk kez 80 bin dolar eşiğinde

Küresel piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasını dört gözle bekliyordu. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması piyasalar üzerinde de önemli etkilerde bulundu. Trump’ın seçim zaferi ile birlikte yükselişe geçen BTC, bugün 79 bin 788 dolarla 80 bin dolara doğru ilerledi.

Günlük yüzde 3,6 artan Bitcoin, bir yılda yüzde 112 değer kazandı. Cardano ve popüler meme coin Dogecoin gibi daha küçük token’lar da güçlü yükseldi.