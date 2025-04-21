Bitcoin’den toparlanma sinyali: Fiyat 87.600 doları aştı

Doların zayıflaması ve küresel belirsizlikler, Bitcoin’de toparlanmayı destekledi. Lider kripto para, yüzde 3’lük artışla 87.600 doların üzerine çıkarak son haftaların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin, Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük tarifeleri sonrası yaşanan düşüşün büyük bölümünü geri alarak, "Liberation Day" olarak anılan tarife açıklamalarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg verilerine göre, fiyatlardaki yükseliş kripto para piyasasında küresel belirsizliklere rağmen yeniden güven tazeleme sinyali olarak değerlendiriliyor.