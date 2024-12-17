Bitcoin'den tüm zamanların rekoru: Değeri 3 ayda yüzde 80’in üzerinde arttı

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

107 bin 800 doların üzerini test eden Bitcoin yeni rekorun ardından 106 bin 920 dolar seviyesine indi. Ethereum ise 4 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin, yükselişini sürdürerek 107 bin 700 doların üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu yükseliş, spot işlem hacimlerinin artması ve ABD seansında Coinbase Premium’un yeniden ortaya çıkmasıyla desteklendi.

Fiyat hareketi, hafta sonu 103 bin –104 bin dolar satış bariyerlerinin aşılmasını takip eden güçlü spot alımlarla hız kazandı. Ayrıca, MicroStrategy ve Semler Scientific’in Bitcoin alımlarına dair olumlu haber akışı da piyasada yükselişi tetikledi.

MicroStrategy 15 bin 350 BTC’yi 1,5 milyar dolar karşılığında ortalama 100 bin 386 dolar fiyatla alırken, Semler Scientific 211 BTC satın aldı.

Bitcoin ağına günlük 3 milyar doların üzerinde giriş oldu

Bağımsız analist Willy Woo’ya göre son 30 günde Bitcoin ağına günlük 3 milyar doların üzerinde giriş oldu. ETF’lere olan güçlü günlük girişler de bu yükselişi destekliyor. SoSoValue verilerine göre, 12 Aralık’ta sona eren haftada Bitcoin ETF’lerine 2,17 milyar dolar giriş gerçekleşirken, toplam net varlıklar 114,97 milyar dolara ulaştı. Araştırmacı Timothy Peterson, ETF fon akışlarına dayanarak Bitcoin fiyatının 115 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.