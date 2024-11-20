Bitcoin'den yeni rekor: Lider kripto para biriminin fiyatı 94 bin doların üzerine çıktı

Dün seansın sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde işlem görüyor.

IG analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'in rekor seviyeye yükselişinin Trump anlaşma görüşmesi raporunun yanı sıra BlackRock'ın Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq'ta opsiyon ticaretinin ilk gününden yararlanan tüccarlar tarafından desteklendiğini söyledi.

5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana kripto para birimleri, tüccarların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklar için vaat ettiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve cansız birkaç aydan sonra bitcoin'e biraz hayat enjekte edeceğine bahse girmesiyle yükseldi.

Artan heyecan, analiz ve veri toplayıcısı CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor seviyeye taşıdı.