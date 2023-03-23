Bitcoin’e Fed darbesi: Değer kaybı sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün faizleri 25 baz puan artırdı. Kararla birlikte yüzde 4,75-5 seviyesine gelen faiz son 16 yılın zirvesine çıktı. Kararın ardından ise kripto paralarda sert düşüşler meydana geldi. Bitcoin yüzde 6,30 değer kaybetti.

Bitcoin şu an 27 bin 500 dolar seviyesinde

Bitcoin, 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşmıştı. Zirvenin ardından bitcoin düşüşe geçmişti. Zaman zaman yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

Bitcoin, beş gün önce bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı. Bitcoin, dokuz gün önce enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yarım saatte yüzde 7 yükselmişti.