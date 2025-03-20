Bitcoin'e 'resesyon dopingi' mi geliyor? BlackRock’tan dikkat çeken analiz

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, Bitcoin ve kripto para piyasalarının geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. BlackRock Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Robbie Mitchnick, potansiyel bir ABD resesyonunun, Bitcoin için önemli bir yükseliş katalizörü olabileceğini söyledi.

Yahoo Finance’a açıklamalarda bulunan Mitchnick, ekonomik durgunluk dönemlerinde hükümetlerin artırdığı mali harcamalar, düşük faiz oranları ve likidite enjeksiyonlarının, Bitcoin’i destekleyecek koşullar oluşturduğunu ifade etti.

“Bir resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacaktır” diyen Mitchnick, Bitcoin’in uzun likiditeye sahip bir varlık olduğunu belirterek, artan kamu harcamaları ve açıkların Bitcoin’i daha cazip kılabileceğini vurguladı.

Mitchnick, Bitcoin’in uzun vadede “dijital altın” olarak algılandığını ancak son fiyat hareketlerinin bu unvanın gerisinde kaldığını ifade etti.

Kripto piyasasının deregülasyon beklentileri gibi çeşitli katalizörlere fazla odaklandığını ve bu nedenle beklentilerin gerisinde kaldığını kaydeden Mitchnick, 2024 sonunda yaşanan fiyat artışına rağmen 2025’in başlarında mütevazı ETF çıkışlarıyla daha temkinli bir hava oluştuğunu belirtti.

Bitcoin’in temel özelliklerine de değinen Mitchnick, kıtlık, merkezsizlik ve geleneksel finans sistemlerinden bağımsızlık gibi unsurların, özellikle ekonomik stres zamanlarında yatırımcılara uzun vadeli koruma sağladığını savundu. Mitchnick’e göre Bitcoin, olası bir resesyon döneminde bu özellikleri sayesinde öne çıkabilir.