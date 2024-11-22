Bitcoin’in 100 bin dolar hareketi devam ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa etmeyi planladığı haberleri de Bitcoin'deki ralliye destek veriyor.

Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston, "SEC Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak'ta istifa edeceği haberine, ETF'lere büyük miktarda girişe ve opsiyonların fiyatları yükseltmede oynadığı role odaklanabiliriz, ancak bu tamamen bir momentum rallisi ve 100.000 $ bir mıknatıs görevi görüyor. Dünya Bitcoin'in meşhur 100 bin $ sınırını aşmasını beklerken, BTC'nin bu büyük seviyeden sadece 2 bin $ uzakta olmasıyla, bugün bunun gerçekleşme olasılığının giderek arttığını görüyoruz" dedi.

Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin 388 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 978 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.