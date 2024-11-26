"Bitcoin'in yeni normali altı haneli olacak"

Küresel piyasalara damga vuran son katalizör olan 5 Kasım ABD seçimlerinin etkileri hisse piyasalarında zayıflasa da, Donald Trump’ın galibiyetinin kripto para piyasalarındaki rüzgarı henüz dinmedi. Bitcoin’in Trump cephesinden gelen yeni haberlerle altı haneli seviyelere yaklaştığı, tüm zamanların rekorunu günden güne yenilediği bu dönemin nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

Donald Trump’ın kampanya dönemi boyunca kriptoya açık desteğini her fırsatta dile getirdiğini ve kripto varlık sahibi seçmenlerin tercihlerinin de bu seçimde belirleyici olduğunu dile getiren WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Donald Trump'ın söylemlerinin gerçek uygulamalara ne ölçüde yansıyacağı, kripto ekosisteminin akıbetini belirleyecek. ABD'de bugüne kadarki en kripto yanlısı yönetim, Ocak 2025 itibarıyla göreve gelecek. Ekosistem şu anda kabine ve diğer kritik görevlere yapılan atamalara odaklandı” dedi.

Gary Gensler’ın gidişine kesin gözüyle bakılıyor

Donald Trump’ın “göreve geldiğim ilk gün onu görevden alacağım” dediği ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’ın, kasım sonu görevden ayrılacağı iddia edildi. Gary Gensler’ın son konuşmalarında kullandığı ifadeler de “veda cümleleri” olarak okundu. SEC Başkanlığı için Teresa Goody Guillén’ın adının sıkça geçtiğini söyleyen Emre Yetişkin, “Sermaye piyasalarına ve blokzinciri teknolojilerine odaklanan bir avukat olan Guillén, bağlı olduğu BakerHostetler hukuk bürosunun blokzinciri takımına liderlik ediyor. Göreve atanırsa, SEC’in masasında bekleyen Solana ETF gibi yenilikçi borsa yatırım fonu ürünlerinin en kısa sürede işlem görmeye başladığını; SEC’in Gary Gensler döneminde kripto şirketlerine yönelttiği davaların da geri çekildiğini görebiliriz. BlackRock IBIT ve Grayscale GBTC gibi spot Bitcoin ETF opsiyon ticareti onayının Gensler döneminde verilmesi, kripto varlıklara odaklanan yeni borsa yatırım ürünlerinin Wall Street’te daha çok yer bulacağına dair en güçlü sinyaldi. Kripto dostu bir yönetim, çok daha fazlasını yapabilir” diye konuştu.

Hazine Bakanı ve kripto “çarı” takipte

Donald Trump’ın ABD’yi küresel bir kripto merkezi ve Bitcoin’in süper gücü yapma niyetini kampanya konuşmalarında sıkça dile getirdiğini hatırlayan Emre Yetişkin, “Finans ve blokzinciri odaklarının haber odaları, son dönemde en çok bu gelişmelerle meşgul. Örneğin birkaç gün önce Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray’da ilk kez yalnızca kriptoya odaklanan bir pozisyon yaratabileceği iddia edildi. Kampanya stratejisinin temelini oluşturan sınır güvenliği alanında ilk adımı, bir ‘sınır çarı’ ataması yaparak atan Trump, yakın zamanda yapacağı bir ‘kripto çarı’ atamasıyla bu iddiaları gerçeğe dönüştürebilir” dedi.

Donald Trump’ın bir Kripto Danışma Konseyi kurmayı değerlendirdiğinin düşünüldüğünü de söyleyen Emre Yetişkin, “Öyle ki Elon Musk’ın, ismi bir memecoin’e atıfta bulunan DOGE kurumunun başına atanması da bu spekülasyonun gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Stabilcoin lideri Tether'ın iş ortağı Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'in adı da sıkça Hazine Bakanlığı'yla birlikte anıldı. Bu yüzden kripto ekosistemini ilgilendiren bir kritik atama da, şüphesiz, Hazine Bakanı ataması olacak. Özellikle Bitcoin’in stratejik rezerv olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda bu rol kritik” dedi.

“Yükselişin ötesinde bir benimseme beklenmeli”

Kendisini “kripto başkan” olarak tanımlayan Trump’ın ilk adımlarının vaatlerinin söylemlerle sınırlı olmadığını desteklediğini söyleyen WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Şu an piyasalar bir coşkuyu zirvesine kadar yaşıyor ancak yatırımcıların en çok aşırı iştah veya panik dönemlerinde temkinli olması gerekiyor. Wall Street sermayesinin blokzinciri ekosistemine bu denli dahil olmasının, hükümetin kripto ve blokzinciri teknolojisiyle bu ölçüde yakınlık kurmasının orta ve uzun vadeli sonuçları, kısa vadeli doğasından çok başka durumlar ortaya çıkabilir. Türkiye’de regülasyonlara uyum için tüm adımları atan WhiteBIT TR olarak, piyasa yükselişinin ötesinde kurumsal adaptasyon, yapıcı regülasyon ve teknoloji yatırımlarının, başta Bitcoin olmak üzere genel ekosistem üzerinde gelişimi hızlandırıcı etkisi olacağına dair iyimserliğimizi koruyoruz. Kısa vadeli fırsatları uzun dönemli stratejik adımlara dönüştürmek isteyen her seviyeden yatırımcıyı, WhiteBIT TR’nin kullanıcı dostu kripto al/sat platformunu keşfetmeye, kendi araştırmalarını yapmaya ve araştırma ekiplerimizin sunduğu yön ve notları düzenli olarak izlemeye davet ediyoruz.”