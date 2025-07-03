Bitget dünyanın ilk yapay zeka destekli kripto alım-satım asistanı GetAgent’i duyurdu

Hızla değişen kripto piyasaları için özel olarak geliştirilen GetAgent, anlık analizler, güncel haberler, teknik göstergeler ve alım-satım işlemlerini tek bir bütünleşik sohbet ekranında bir araya getirecek. Başarılı geçen ön lansman sürecinin ardından “GetAgent” artık resmi olarak kullanıma sunuldu. Kullanıcılara piyasa duyarlılığı, teknik sinyaller ve veriye dayalı analizler sunarak hem tecrübeli hem de yeni yatırımcılar için karar alma süreçlerini kolaylaştırılacak.

GetAgent, gerçek zamanlı fiyat hareketlerini dinamik şekilde izliyor ve kullanıcının işlem geçmişi, tercihleri ve izleme listelerine göre yanıtlarını özelleştirecek. Örneğin göstergeler kritik seviyelere ulaştığında ya da trend dönüşümleri tespit edildiğinde, asistan anında kullanıcıyı uyaracak. Bu sayede karmaşık veriler, uygulanabilir içgörülere dönüşerek yatırımcıların hızlı ve bilinçli hareket etmesini sağlayacak.

24/7 piyasa takibi yapabilen GetAgent, yatırımcıların farklı araçlar ve kaynaklar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Her yeni etkileşimde yatırımcının işlem alışkanlıklarını, ilgi duyduğu varlıkları ve tercihlerini analiz ederek önerilerini kişiselleştiriyor. Yakın gelecekte daha fazla entegrasyon, özelleştirilebilir ayarlar ve yeni varlık sınıflarına destekle gelişimini sürdürecek.

Bitget CEO’su Gracy Chen, lansmanla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Yapay zekâ, daha verimli, daha bilinçli ve kullanıcı odaklı bir işlem dönemini başlatıyor. GetAgent, karmaşık verileri yorumlama yükünü ortadan kaldırarak hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hızlı, akıllı ve net kararlar almaları için rehberlik ediyor. ChatGPT’yi düşünün ama yalnızca kripto alım-satımı için geliştirildi.”